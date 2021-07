Vorfall auf der A8 : Kuh springt aus Transporter und läuft über Autobahn

Eine Kuh ist in Bayern über eine Autobahn gelaufen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Ungewöhnlicher Anblick für Autofahrer auf der A8 Richtung München: Eine Kuh lief dort entgegen der Fahrtrichtung über die Fahrbahn. Zuvor war das Tier von einem Viehanhänger gesprungen.

Eine Kuh ist in Oberbayern mitten auf der Autobahn von einem Viehanhänger gesprungen. Ein Landwirt habe das Rind auf der Autobahn 8 in Richtung München transportiert, als es am Montag bei Raubling plötzlich über die geschlossene Laderampe sprang, teilte die Polizei mit. Anschließend lief die Kuh entgegen der Fahrtrichtung über die Autobahn.