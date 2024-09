Auszeichnung für Engagement Kult-Trainer Jürgen Klopp erhält Bundesverdienstorden

Kult-Trainer Jürgen Klopp erhält zum Tag der Deutschen Einheit den Bundesverdienstorden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Erfolg und Ruhm hätten Klopp nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen, heißt es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Die Verleihung der Verdienstorden findet am 1. Oktober im Schloss Bellevue statt.