Rolling Stones Kultgitarrist Keith Richards wird 80

Natürlich spielen die Stones auch dieses Mal wieder in den größten Stadien der Welt. Dabei sind Richards die kleinen Hallen und Clubs eigentlich lieber. „Man ist einfach näher dran“, erklärt er im dpa-Gespräch. „Außerdem klingt Rock 'n' Roll sehr viel besser in kleineren Räumen. Ich habe immer sehr gern in Clubs gespielt. Das war tatsächlich immer eine Chance, mal Dinge zu tun, die ich sonst nicht machen konnte, weil die Stones so schnell so groß geworden sind.“