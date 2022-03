Kurt Krömer schreibt über seine Depressionen : „Vor allem ist da diese innere Leere“

Berlin Der 47-jährige Komiker holt ein Thema aus der Tabu-Ecke: Depressionen. Er weiß, wovon er spricht. Jahrelang hat er unter der Krankheit gelitten.

Über seine Erfahrungen hat er nun ein Buch geschrieben. Es heißt „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression“. Darin beschreibt Krömer seine langjährigen Depressionen, seine frühere Alkoholabhängigkeit und seine Therapie. Liebevoll erzählt er von seiner Zeit in einer Tagesklinik - und wie es ihn gefreut hat, nach acht Jahren erstmals wieder mit seinen Kindern in den Urlaub zu fahren. Mit seinem Buch will er anderen Menschen helfen.