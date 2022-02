Nach tödlichen Schüssen von Kusel : Autofahrer zeigt bei Kontrolle Sympathie für Polizisten-Mörder

Nach tödlichen Schüssen in Kusel : Mann wünscht Polizisten „so etwas wie in Rheinland-Pfalz“ Noch am Tag der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten im rheinland-pfälzischen Kusel hat ein Mann in Hagen zwei Beamte mit den Worten „So etwas wie heute Morgen in Rheinland-Pfalz sollte euch viel öfter passieren“ beschimpft.