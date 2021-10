Kanarische Inseln : Mehrere Erdbeben erschüttern Vulkangebiet auf La Palma

Aus dem Vulkan in der Cumbre Vieja auf La Palma fließt weiter Lava. Foto: Daniel Roca/AP/dpa

Palma Die Vulkaninsel La Palma kommt nicht zu Ruhe. Jetzt haben mehrere Erdbeben das Eiland erschüttert. Wegen giftiger Dämpfe wurden wieder Ausgangssperren verhängt.

Der heftigste Erdstoß mit einer Stärke von 4,3 sei am Sonntag kurz vor Mitternacht registriert worden, berichtete der Fernsehsender RTVE am Montag unter Berufung auf die Behörden der Kanareninsel. Das sei der bisher stärkste seit dem Vulkanausbruch gewesen. Am Montag wurden derweil wegen der Gefahr giftiger Dämpfe erstmals nach mehreren Tagen wieder Ausgangssperren verhängt. Diese betreffen Orte mit insgesamt knapp 3000 Einwohnern.