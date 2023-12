Notlage Lage nach Vulkanausbruch auf Island stabil

Die Entscheidung der Polizei folgt auf eine Phase, in der sich das Naturspektakel nach seinem Beginn am Montagabend zumindest oberirdisch beruhigt zu haben scheint. Am Mittwoch trat die glutrote Lava in einem verschneiten Gebiet zunächst nur noch an vereinzelten Stellen an die Erdoberfläche, wie Live-Aufnahmen des Rundfunksenders RÚV zeigten. In den Mittagsstunden war darin unter anderem zu sehen, wie die Lava aus einer Art kleinerem Krater in die Höhe schoss.