Unwetter Lage zugespitzt: Menschen aus überfluteten Häusern gerettet

Unwetterwarnungen gab es am Samstagabend für Teile Baden-Württembergs und Bayerns. In einem Streifen von Bayern über Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg wurde vor starkem Regen gewarnt. In der Nacht zu Sonntag erwartet der DWD weitere Schauer und Gewitter mit Starkregen, vornehmlich von Thüringen bis nach Nordbayern und Baden-Württemberg. Erst in der zweiten Nachthälfte sollen die Niederschläge abklingen und in Richtung Frankreich abziehen. Bereits am Nachmittag gab es im thüringischen Greiz heftige Regenfälle mit überfluteten Kellern und Straßen.