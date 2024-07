Bären-Abwehr Landrätin will bewaffnete Einheit gegen Bären in Bayern

Eine Landrätin in Bayern fordert bewaffnete Einheiten gegen Bären - das Umweltministerium in München reagiert zurückhaltend auf den Vorschlag. „Wichtig ist, dass bereits aufgrund der bestehenden Rechtslage im Ernstfall sehr schnell reagiert werden kann“, sagte ein Ministeriumssprecher. „Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht. Das schließt auch den Abschuss ein.“ Der Brief mit den Forderungen der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller werde aber noch geprüft.