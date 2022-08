Kriminalität : Las Vegas: Ein Toter nach Schüssen im „Mirage“-Hotel

Ein Einsatzwagen der Stadtpolizei steht vor dem Hotel «Mirage» in Las Vegas, nachdem Schüsse in einem Zimmer des Hotels gefallen waren. Foto: Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal/dpa

Las Vegas In einem Hotel in Las Vegas sind Schüsse gefallen. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen, der mutmaßliche Täter auf der Flucht.

In einem Zimmer des bekannten Hotels „The Mirage“ in Las Vegas sind Schüsse gefallen. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, zwei weitere verletzt worden, teilte die Polizei in der US-Glücksspielmetropole in der Nacht zum Freitag auf Twitter mit.