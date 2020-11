USB-Stick in Aachen gefunden : Bedrohungsszenario für Armin Laschet war nur eine Übung

USB-Stick in Aachen gefunden

Köln Ein Bürger hat einen USB-Stick gefunden. Darauf waren Pläne gespeichert, die für Armin Laschet gefährlich wirkten. Allerdings war es nur eine Übung des Landeskriminalamtes.

Ein verloren gegangener Stick mit LKA-Daten hat am Dienstagabend irrtümlich Schutzmaßnahmen für Ministerpräsident Armin Laschet und seine Familie in Aachen ausgelöst.

Es habe sich dann aber bald herausgestellt, dass kein Anlass zur Sorge bestehe, teilte die Polizei Köln am Mittwoch mit. Ein Bürger habe den Stick am Montag in Aachen gefunden. Auf ihm befanden sich dem Anschein nach Informationen zu einem bedrohlichen Szenario.