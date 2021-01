113-jährige spielte letztes Jahr noch in Kinofilm mit : Laschet gratuliert ältestem Menschen in NRW zum Geburtstag

Ahlen/Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet hat am Freitag dem mutmaßlich ältesten Menschen des Bundeslandes zum Geburtstag gratuliert. Die 113-jährige Frau wirkte noch letztes Jahr in einem Kinofilm mit.

Einer 113 Jahre alten Frau aus Ahlen und damit der mutmaßlich ältesten Bürgerin Nordrhein-Westfalens hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Neujahrstag zum Geburtstag gratuliert. Das teilte die NRW-Staatskanzlei am Freitag mit. Hazno Dülek zähle zu den ältesten Menschen in Deutschland. Sie wurde 1908 im Südosten der Türkei geboren und folgte erst im Alter von 88 Jahren ihren Verwandten nach Deutschland.

Dülek lebt den Angaben nach in Ahlen im Münsterland und ist seit zehn Jahren deutsche Staatsbürgerin. Die alte Dame hat einen Sohn, 13 Enkel, 39 Urenkel und 15 Ururenkel. Noch vor rund einem Jahr wirkte sie als Komparsin in einem deutschen Kinofilm an der Seite von Schauspieler Bjarne Mädel mit, hieß es. Laschet zollte der betagten Jubilarin in seinem Gratulationsschreiben „großen Respekt vor ihrer langen und herausragenden Lebenserfahrung“.