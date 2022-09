Alte Bekannte und neue Gesichter : Cast für die vierte Staffel „Last One Laughing“ steht fest

Die Erfolgsshow „Last One Laughing“ mit Michael Herbig geht im Frühjahr 2023 in die vierte Runde. Foto: Amazon.de/FRANK ZAURITZ

Berlin Im kommenden Jahr startet die viertel Staffel der Amazon-Erfolgsshow „Last One Laughing“. Nun steht fest, wann es genau mit „LOL“ weitergeht und welche Stars dieses Mal nicht lachen dürfen.



Die Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ geht im Frühjahr 2023 in die nächste Runde. Nun kündigte Amazon Prime Video konkret an, dass die vierte Staffel im April starten soll. An welchem Tag genau, steht noch nicht fest. In einem Video kündigte Moderator Michael „Bully“ Herbig zudem an, welche acht Stars in der kommenden Ausgabe dabei sein werden. Darunter sind neben einigen Bekannten aus den vergangenen drei Staffeln auch neue Mitglieder im Ensemble.

Last One Laughing: Diese Stars sind mit dabei

Neu mit dabei sind Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin Cordula Stratmann, Komiker Michael Mittermeier, Moderator Elton, der gebürtige Bonner Schauspieler und Comedian Jan van Weyde sowie Schauspieler Moritz Bleibtreu. Zu den bekannten Gesichtern gehört Schauspielerin und Komikerin Martina Hill, die bereits in Staffel 2 mit dabei war und dort achte wurde. Ebenfalls ein weiteres Mal probiert es Hazel Brugger, die in der dritten Staffel den siebten Platz erreichte. Ein echter „LOL“-Experte ist Kurt Krömer, der in den ersten beiden Staffeln dabei war, es aber bisher nicht unter die Top Fünf schaffte, und nun einen neuen Versuch startet.

Damit hat Amazon acht Teilnehmer für die neue Staffel bestätigt. In den vergangenen Staffeln traten jeweils zehn Kandidaten gegeneinander an. Welche beiden Stars noch dabei sein werden, ist noch unklar.

Worum geht es bei „Last One Laughing“?

Das Comedy-Format gibt es auch in anderen Ländern und es ging im April 2021 erstmals in Deutschland an den Start. In der Show versuchen Entertainer und Comedians über mehrere Stunden, sich in einem Studio gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer einmal lacht, wird verwarnt. Wer ein zweites mal lacht, muss die Show verlassen. Wer am Ende übrig bleibt, hat die Show gewonnen.

Wer hat bisher bei „Last One Laughing“ gewonnen?

Die erste Staffel gewann der Komiker und Kabarettist Torsten Sträter. Aus der zweiten Staffel ging Comedian und Imitator Max Giermann als Sieger hervor. In der dritten Staffel, die im vergangenen Frühjahr erschien, gewann Komikerin, Schauspielerin und Entertainerin Anke Engelke, die bislang dreimal antrat.

Trauer um Mirco Nontschew

Die Veröffentlichung des dritten Durchgangs war davon überschattet worden, dass Teilnehmer Mirco Nontschew kurz nach der Aufzeichnung gestorben war. Die Macher entschieden sich zur Ausstrahlung, setzten Nontschew aber ein kleines Denkmal. Ganz am Ende der Staffel wurde ein Foto des beliebten Komikers eingeblendet, darunter standen die Worte: „Danke, lieber Mirco! Du bleibst immer in unseren Herzen.“

(ga/dpa)