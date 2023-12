Passau Lastwagen fährt in Fußgängergruppe - Zwei Tote

Ein Lastwagen hatte am Freitagvormittag in der niederbayerischen Stadt mehrere Fußgänger erfasst. Der neun Jahre alte Sohn der Getöteten und zwei Frauen im Alter von 70 und 45 liegen im Krankenhaus. Der 63 Jahre alte Lastwagenfahrer befindet sich nach medizinischer Behandlung nun in Gewahrsam der Polizei.