Mit Auszeichnung : „Wunderkind“ Laurent beendet mit elf Jahren Physik-Studium

„Wunderkind“ Laurent Simons (11) hat sein Physikstudium an der belgischen Universität Antwerpen erfolgreich abgeschlossen. „Mit höchster Auszeichnung“, wie sein Vater Alexander Simons am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam mitteilte. Ein gutes Jahr nur brauchte der belgisch-niederländische Junge für das Pensum, für das normalerweise drei Jahre gerechnet werden. „Ein tolles Gefühl, dass ich das geschafft habe“, sagte Laurent. Die Quantenphysik habe ihn besonders interessiert. „Aber daneben habe ich auch noch viele andere Projekte.“ Jetzt will Laurent seinen Master machen und dann promovieren.