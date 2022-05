Infektionskrankheit : Lauterbach: Mindestens 21 Tage Isolation bei Affenpocken

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen über den Affenpocken-Ausbruch informieren.

Bremen Mehrere Bundesländer meldeten bereits bestätigte Infektionen mit dem Affenpocken-Virus. Nun soll es Regeln für den Umgang mit Betroffenen geben.

Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen. „In den frühen Phasen einer Epidemie muss hart und früh reagiert werden.“ Die Empfehlung sei zusammen mit dem Robert Koch-Institut (RKI) entwickelt worden. Auch Kontaktpersonen von Infizierten sollen 21 Tage in Quarantäne.