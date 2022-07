Musikwissenschaftlerin zur Layla-Debatte : „Layla nicht zu spielen ist keine Cancel Culture“

Der Song „Layla“ steht wegen seiner Textzeilen in der Kritik. Längst nicht das erste Partylied mit fragwürdigen Lyrics. Eine Musikwissenschaftlerin erklärt, was Menschen daran fasziniert - und warum man bei der Debatte eines beachten sollte.

Für das Experiment muss man sich vielleicht ein Bier aufmachen. Wenn man herausfinden will, wie Ballermann-Hits so funktionieren, kann man verschiedene Playlists durchhören. Eines der Lieder darauf sorgte diese Woche für Debatten: „Layla“ soll auf einem Volksfest in Würzburg nicht mehr gespielt werden. Auch auf der Düsseldorfer Kirmes soll es nicht überall laufen. Grund ist der Text. „Ich hab' 'n Puff - und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler.“ Wie steht es also um deutschsprachige Partysongs?