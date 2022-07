Statistisches Bundesamt : Lebenserwartung seit Beginn der Pandemie gesunken

Die Lebenserwartung in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Foto: picture alliance / dpa

Wiesbaden Die Lebenserwartung von Neugeborenen hat sich im Vergleich zum letzten Vorpandemiejahr 2019 stark verringert. Einen Grund dafür haben die Statistiker bereits ermittelt.

Die Lebenserwartung in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahr 2021 für neugeborene Mädchen 83,2 Jahre und für neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung von Neugeborenen im Vergleich zum letzten Vorpandemiejahr 2019 stark verringert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete: Bei Jungen um 0,6 Jahre, bei Mädchen um 0,4 Jahre.