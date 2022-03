Prozess : Lebenslange Freiheitsstrafe für Krankenpfleger

Saarbrücken Ein 30-Jähriger muss sich wegen versuchter Morde und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll Klinikpatienten nicht verordnete Medikamente verabreicht haben. Nun wurde er verurteilt.

Der 30 Jahre alte Deutsche hatte nach den Feststellungen des Gerichts in den Jahren 2015 und 2016 sechs Patienten in der SHG-Klinik in Völklingen und im Uni-Klinikum Homburg nicht verordnete Medikamente verabreicht. Nach Ansicht der Richter wollte er sich aus Geltungsdrang bei Wiederbelebungsmaßnahmen profilieren. Dass die Menschen dadurch sterben könnten, habe er billigend in Kauf genommen.