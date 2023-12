Prozess Lebenslange Haft nach Tiefgaragenmord

Die Schüsse trafen das Opfer aus nächster Nähe - direkt ins Gesicht. Vor knapp neun Monaten ist ein 58-jähriger Telekom-Mitarbeiter in seinem Auto erschossen worden. Tatort war eine Tiefgarage in Bochum. Am Freitag ist der Täter zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Richter Nils Feldhaus nannte die Tat beim Urteil des Bochumer Schwurgerichts „eine eiskalte Hinrichtung“. Der 27-jährigen Angeklagte sei ein „gefährlicher Psychopath“.