Fund unter Wasser : Legendäres Schiffswrack vor Englands Küste entdeckt

Eine archäologische Sensation: Was können wir von dem Kriegsschiff, das 1682 sank, lernen? Foto: Norfolk Historic Shipwrecks/University of East Anglia/dpa

Great Yarmouth Das royale Kriegsschiff „Gloucester“ sinkt 1682 vor England. Mehr als 300 Jahre später wird es wiedergefunden. Experten nennen den Fund eine archäologische Sensation - und das hat mehrere Gründe.

Taucher haben vor der englischen Nordseeküste ein legendäres Schiffswrack aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Wie die University of East Anglia am Freitag mitteilte, handelt es sich um das im Jahr 1682 gesunkene royale Kriegsschiff „Gloucester“, das bei seiner Havarie auch den späteren König James II. an Bord hatte.