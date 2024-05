Glosse zu Wurst-Gerichtsurteil Legislative Wurstigkeit

Der Entscheidung des OVG war nun ein langer Rechtsstreit vorausgegangen. Alles begann im Jahr 2019 damit, dass der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW zweimal die Füllmenge einer Leberwurst in Fertigverpackung wog – und feststellte, dass die angegebenen 130 Gramm nur dann ereicht werden, wenn Hülle und Verschlussclip mitzählen. Ohne dieses ungenießbare Industriezeug fehlte der Wurst einmal 2,3 und einmal 2,6 Gramm. Die Beamten meinten nun, dass unter „Füllmenge“ nur die reine Schmierwurst zu verstehen sei. Folglich rückten sie dem Wursthersteller auf die Pelle und verhängten ein Verkaufsverbot. Was der wiederum nicht auf sich sitzen ließ, klagte – und nun vor dem OVG Recht bekam. Die Wurst hat also am Ende mit dem Hund gewedelt.