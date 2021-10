Mordkommission ermittelt : Leiche am Berliner Alexanderplatz gefunden

Leiche am Berliner Alexanderplatz gefunden

Kriminaltechniker am Berliner Alexanderplatz unterhalb des Fernsehturms neben einem Zelt. Dort wurde am Morgen eine Leiche gefunden. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Unter dem Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz lag am Freitagmorgen eine Leiche. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung haben am Freitagmorgen eine Leiche unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz entdeckt. Der tote Mann sei auf dem Areal zwischen Treppen und Wasserspielen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.