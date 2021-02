Frankreich : Leiche nach Explosion in Bordeaux unter Trümmern gefunden

Feuerwehrleute sind nach der Explosion im Viertel Chatrons im Einsatz. Foto: Mehdi Fedouach/AFP/dpa

Bordeaux Ein lauter Knall schreckt am Samstagmorgen viele Menschen in Bordeaux auf. Im Viertel Chartrons hat es eine Explosion in einer Werkstatt gegeben. Unter den Trümmern finden die Einsatzkräfte ein Todesopfer.



Nach der Explosion in Bordeaux ist die Leiche der vermissten Person unter den Trümmern gefunden worden. Rettungskräfte hätten die Person tot aufgefunden, bestätigte die zuständige Präfektur der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Medienberichten zufolge handelt es sich um eine 88-jährige Frau. Sie soll die Lebensgefährtin des alten Mannes gewesen sein, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die heftige Explosion hatte sich nahe der Innenstadt von Bordeaux am Samstagmorgen ereignet. Ersten Erkenntnissen nach ist die Ursache Gas, der Vorfall soll sich in einer Autowerkstatt ereignet werden. Zahlreiche Menschen erlitten leichte Verletzungen, angrenzende Gebäude wurden schwer beschädigt. Ein zunächst vermisster Automechaniker wurde schnell gefunden.

(dpa)