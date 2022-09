Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung : Baby in Leipziger Einkaufszentrum verschwunden

In Leipzig ist die Suche nach dem in einem Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist am Freitag intensiv fortgesetzt worden.

Leipzig Ein Säugling verschwindet in einem Leipziger Supermarkt. Der kleine Junge war beim Einkauf kurz einer Frau überlassen worden. Diese nimmt das Baby mit.

Die Suche nach dem in einem Leipziger Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist am Freitag intensiv fortgesetzt worden. Es werde eine Öffentlichkeitsfahndung geben, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Zudem suchen Polizeibeamte gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und mehreren Hunden nach dem Kind. Ob der kleine Junge in Gefahr sei, sei nicht einschätzbar.