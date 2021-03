Lennetalbrücke auf der A45 bei Hagen : Riesige Autobahnbrücke über die Lenne wird verschoben

Betonpfeiler stehen unter der Lennetalbrücke der A 45. Der Brückenneubau an der Sauerlandlinie soll an diesem Freitag nach mehreren Jahren Bauzeit in die endgültige Position verschoben werden. Dabei wird die neugebaute Brücke (r) von provisorischen Pfeilern auf großen Schlitten um etwa 20 Meter in ihre endgültige Position bewegt. Foto: dpa/Oliver Berg