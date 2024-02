Neue Staffel ab Februar Let’s Dance 2024 startet ohne Christian Polanc

Überraschend ist hingegen, dass Tänzer Christian Polanc in der neuen Staffel nicht dabei sein wird. Er habe mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben in seiner Tanzschule und seinem Tanzfitprogramm sowie einigen anderen Projekten, um die er sich mehr kümmern müsse, erklärt Polanc auf Instagram. "Das ist mit dem enormen zeitlichen Aufwand als Profi bei 'Let's Dance' nicht mehr unter einen Hut zu bringen und hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich meine eigenen Unternehmungen ausgebremst habe, was kein gutes Gefühl ist", so der 45-Jährige.