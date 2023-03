Tanzshow : „Let's Dance“-Aus für Klitschkos Ex-Frau

Köln Sie hatte eine solide Jury-Wertung, doch das Publikum entschied anders: Natalia Yegorova, die Ex-Frau von Vitali Klitschko, tanzt bei „Let's Dance“ nicht länger mit.

Jurorin Motsi Mabuse lobte in der Nacht zum Samstag zwar die Körperhaltung Yegorovas, sagte aber auch: „Ein bisschen Atmen ab und zu hätte geholfen.“ Yegorova war zusammen mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis bereits in der vergangenen Sendung unter den Wackelkandidaten gewesen.

19 Punkte von der Jury

Wahrscheinlich gab es Sympathiepunkte für die Schauspielerin („GZSZ“), weil Juror Joachim Llambi sie wie schon in der vorherigen Woche wieder hart anging. „Wenn du außer Takt anfängst, was kann ich damit anfangen?“, sagte Llambi - und vergab lediglich einen einzigen Punkt an Kavazi. Die hatte zuvor noch sichtlich aufgeregt erklärt, dass sie in der vergangenen Woche nicht eine Nacht geschlafen habe, aus Panik davor, beim Tanzen erneut nicht abzuliefern.