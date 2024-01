Der Haushalt und die Liebe Frauen verlieren das Interesse an faulen Männern

Ja, ja, das bisschen Haushalt macht sich von allein, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. „,Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich’, sagt mein Mann.“ Dieser Mann, den Johanna von Koczian 1977 mit ironischem Unterton besang, bewegte sich auf dünnem Eis. Sein Anteil am häuslichen Alltag tendierte offenbar gegen null. Und das, Ehemänner aufgemerkt, hat Folgen. Wie eine in der Fachzeitschrift der „Association for Psychological Science“ in den USA veröffentlichte Studie nahelegt, kühlt sich die Liebe von Frauen für Männer, die es sich in ihrer Ehe bequem machen wie in einem warmen Nest, mit den Jahren signifikant ab.