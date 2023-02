Sängerin : Lily Allen: Instagram-Pause wegen Konzentrationsproblemen

Brooklyn „Ich verschwinde für eine Weile“: Sie wolle ihre Verpflichtungen ernstnehmen, erklärt die Sängerin - das falle ihr wegen des Smartphones schwer. Auf Instagram bekommt Lily Allen dafür viel Beifall.

In den Kommentaren wird die Entscheidung befürwortet. „Eine Pause kann so erholsam sein. Viel Glück mit den Projekten“, schreibt eine Userin. „Tu, was immer du für nötig hältst, du Königin, ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was du tust“, bekräftigt sie eine weitere Instagram-Nutzerin.