Lidl-Rückruf Link auf Kinderkeks-Packung führt zu Pornoseite

Die Supermarktkette Lidl ruft in Großbritannien Kindersnacks zurück, weil ein Link auf der Verpackung auf eine irreführende Internetseite führt. Eine kompromittierte Adresse auf der Verpackung habe auf eine Seite mit „expliziten“, also pornografischen Inhalten geleitet. Das teilte die Verbraucherschutzorganisation Which? am Wochenende beim Kurznachrichtendienst X mit.