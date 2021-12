Unglück in Österreich : Zweijähriger erfriert auf der Suche nach den Eltern

Unglück in Österreich

Linz Im österreichischen Linz hat es einen tragischen Todesfall gegeben. Ein Zweijähriger ist erfroren, als er nach seinen Eltern gesucht hat. Die waren bei den Nachbarn zu Besuch.

Auf der Suche nach seinen Eltern ist ein zweijähriges Kind in Österreich erfroren. Der Junge war nach dpa-Informationen in der Nacht von zu Hause aufgebrochen, als die 31 und 28 Jahre alten Eltern bei den Nachbarn zu Besuch waren. Am Donnerstagmorgen wurde das Kind im Bereich der Garage der Nachbarn leblos aufgefunden. Wiederbelebungsversuche des Notarztes scheiterten.