Spielwarengeschäft in Lippstadt : Diebe stehlen massenhaft Lego durch Loch in Mauer

Lippstadt Diebe haben in Lippstadt Lego aus mehr aus 100 Spielwarenverpackungen gestohlen. Für ihre Tat nutzten sie ein Loch in der Mauer.

Einbrecher haben am Wochenende massenhaft Legosteine durch ein Loch in der Mauer eines Spielwarengeschäfts in Lippstadt (Kreis Soest) gestohlen. Durch die in die Wand gebrochene Öffnung von knapp einem Meter Durchmesser seien sie in das Ladengeschäft gelangt und hätten die Lego-Sets entwendet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.