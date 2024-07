Unglück bei Montabaur Brennender Laster auf der A3 löst 10 Kilometer langen Stau aus

Ein 3,5 Tonnen schwerer Lkw ist am Montagnachmittag auf der Autobahn 3 bei Montabaur in Fahrtrichtung Köln ausgebrannt. Als Polizeibeamte gegen 13 Uhr am Unglücksort eintrafen, stand der Laster bereits voll in Flammen und parkte auf dem Seitenstreifen. Weil der Brand starken Rauch verursachte, sperrten Beamte die A3 für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen.