Bahnverkehr : Lok geborgen: Bahnstrecke Hannover-Berlin früher wieder frei

Leiferde Die Bergungsarbeiten nach einem Unfall mit zwei Güterzügen in Niedersachsen sind abgeschlossen. Züge können auf der wichtigen Strecke früher wieder fahren - aber vieles muss noch repariert werden.

Nach der Kollision zweier Güterzüge bei Leiferde in Niedersachsen soll der Zugverkehr auf der gesperrten Strecke zwischen Hannover und Berlin früher wieder anlaufen als bislang geplant. Ab 11. Dezember sollen die Züge wieder rollen, teilte die Deutsche Bahn mit. Bislang hatte das Unternehmen geplant, die betroffene Strecke am 16. Dezember wieder freizugeben.

Unfangreiche Reparaturarbeiten nötig

Die Bahn teilte mit, sogleich mit den Reparaturarbeiten an der Strecke zu beginnen. Demnach sollen in den nächsten Tagen an der Unfallstelle nun Schienen, Schwellen und Schotter an den beiden Gleisen erneuert und mehrere Oberleitungsmasten neu gesetzt werden. Zudem sollen mehr als eineinhalb Kilometer Oberleitung und fast zwei Kilometer Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik neu verlegt werden. Auch der Boden muss ausgetauscht werden, da eine Lok Öl verloren hatte.