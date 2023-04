Vor der Krönung von Charles III. in London In der Westminster Abbey wird poliert und vergoldet

Auf den ersten Blick ist alles wie immer in der Kathedrale Westminster Abbey im Herzen Londons und auch darum herum. Während manche sie auf ihrem Weg zur Arbeit kaum eines Blicks würdigen, machen andere Selfies oder schauen an der grauen, reich geschmückten Fassade empor. Auch in der Kirche herrscht wie üblich viel Betrieb. Hunderte Touristen schieben sich durch die teils engen Gänge, vorbei an den Gräbern von Königen und Königinnen wie Henry III. oder Elizabeth I.