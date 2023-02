Dreikönigstreffen : Lotto-Millionär Chico fühlt sich vom FDP-Chef verletzt

Stuttgart „Ich bin schlau auf Straßenart. Lindner würde keinen Tag in der Nordstadt klarkommen“, kontert der Dortmunder Lottogewinner Chico eine Spitze von FDP-Chef Lindner.

Neun Millionen Euro im Lotto gewonnen

„Ich bin schlau auf Straßenart. Lindner würde keinen Tag in der Nordstadt klarkommen“, sagte Chico weiter. Die Dortmunder Nordstadt gilt als sozialer Brennpunkt. Er habe das Gefühl, außerhalb seiner Heimat wollten ihn fast alle abstürzen sehen - was auch an seiner Vergangenheit als Drogenabhängiger und Kleinkrimineller läge. „Die warten nur auf meinen Absturz“, so der Lottogewinner. „Ich werde ihnen beweisen, dass ein Lottomillionär nicht zerbrechen muss.“