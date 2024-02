RTL-Dschungelcamp Lucy, Leyla und Tim stehen im Dschungel-Finale

Misslich war der Rauswurf für Heiter aber, weil er gerade erst im Camp einigermaßen Ordnung in seine privaten Verhältnisse gebracht hatte. In den vergangenen Tagen hatte sich zwischen ihm und Lahouar ein mal von inniger Nähe und mal von seltsamer Distanz geprägtes Flirt-Verhältnis entwickelt. Damit ging es auch in der Show am Samstag weiter. Zuerst kam die Nähe: Die beiden sprachen über ihr Sexleben („Wie oft vögelst du so in der Woche?“, fragte sie - „Ich hab' jetzt keinen Ablauf oder so. Das kommt einfach“, erklärte er). Später schmiegten sie sich sogar unter einer Decke auf einer Camp-Pritsche aneinander. Ein durchaus ungewohntes Bild für das Format, in dem es mehr um Ekel-Prüfungen als um Verpartnerung geht. Die schöne Zeit wurde nur unterbrochen von Mit-Camperin Lucy Diakovska, die Heiter im ernsten Ton zum Tragen von Holz abkommandierte.