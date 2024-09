Vorfall in Lüdenscheid Mann soll lebender Taube den Kopf abgerissen haben

Ein 61-jähriger Mann steht im Verdacht, in Lüdenscheid am Rande des Wochenmarktes einer lebenden Taube den Kopf abgerissen zu haben. Passanten seien auf eine blutverschmierte Tasche neben dem auf einer Bank sitzenden Mann aufmerksam geworden, in der sich etwas bewegt habe, teilte die Polizei mit.