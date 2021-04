Minden : Mädchen leihen Polizisten ihr Fahrrad für Jagd nach Flüchtigem

Minden Zwei junge Mädchen haben einem Polizeibeamten aus Minden ihr Fahrrad für die Verfolgung eines zu Fuß flüchtenden Mannes geliehen. So konnte dieser festgenommen werden.

Ein 35-Jähriger, der am Steuer mit dem Handy telefonierte, sei am Mittwoch in Minden zunächst mit dem Auto vor einer Zivilstreife getürmt, um sich einer Kontrolle zu entziehen. An einer Fußgängerbrücke hielt der Mann an und flüchtete zu Fuß weiter, wie die Polizei am Freitag mitteilte.