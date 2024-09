Alternative Baumethoden und Mietsverhältnisse Märchenhafte Inspirationen für den Bonner Wohnungsmarkt

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Bonn und der Region ist angespannt. Für kleines Geld an ein wohnliches Zimmer zu gelangen, gleicht teils einem Ding der Unmöglichkeit. Und wenn doch die passende Wohnungsanzeige aufkommt, wird im Gegenzug oft eine Tauschwohnung verlangt. Manch einer wünscht sich da eine Zeitmaschine in die Jahre, als Wohnraum noch erschwinglich war. Doch vielleicht genügt es bis zu diesem technologischen Durchbruch, sich auf altbewährte Wohnmodelle zu besinnen.