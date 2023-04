Von Maibaum bis Schandbaum Welche Maibräuche es in der Region gibt

Die Geschlechterrollen sind in einem Schaltjahr beim Mai-Brauch traditionell vertauscht. Während in „normalen“ Jahren die Männer den Frauen in der Nacht auf den 1. Mai einen Maibaum aufstellen, sind in Schaltjahren auch die Frauen an der Reihe. Gabriele Dafft, Volkskundlerin am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, erklärt das so: „Durch das Schaltjahr wird die Ordnung im Jahr sozusagen in Unruhe gebracht. Das hat man dann auch auf den Brauch übertragen.“ Der Brauch, die Geschlechterrollen zu tauschen, habe sich allerdings erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt, sagt sie.