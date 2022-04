Von Maibaum bis Schandbaum : Welche Bräuche gibt es rund um den Maifeiertag?

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Der erste Mai rückt näher und damit auch der Tanz in den Beginn des Monats. Natürlich ist der erste Mai Der erste Mai ist ein Feiertag, der mit zahlreichen Bräuchen belegt ist. Wir erläutern sie euch.



Rund um den Maifeiertag versammeln sich zahlreiche Traditionen. Die wohl bekannteste ist das Maibaum-Stellen, bei der die Männer ihrer Herzens-Dame einen geschmückten Maibaum vor die Tür stellen. Doch neben dieser sehr verbreiteten Tradition gibt es in Bonn und der Region noch weitere Riten. Wir wollen einige von ihnen erklären.

Woher kommen der Maifeiertag und seine Bräuche?

Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai wurde über Jahrhunderte als Walpurgisnacht begangen. Diese ist ein nord- und mitteleuropäisches Fest - teilweise mit Feuerbrauch - am 30. April. Bis ins Mittelalter wurde damit der Tag der Heiligsprechung der heiligen Walburga gefeiert. Das mittelalterliche Fest lebt heute noch im Tanz in den Mai weiter. So etwa der Maibaum: Meist als Birke galt er als ein Fruchtbarkeitssymbol. Zu Walpurgis wurden traditionell Bäume aus dem Wald in den Ort geholt, um sie der Liebsten vor das Haus zu stellen. In der Dorfmitte wurde um den Baum getanzt. Generell wurde schon im Mittelalter in Europa am ersten Mai mit Festen der Frühling begrüßt.

Ein gesetzlicher Feiertag ist der erste Mai aber als „Tag der Arbeit“ und gilt als Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Eingeführt wurde der erste Mai als Feiertag in Deutschland im Nationalsozialismus, der ihn ab 1933 als „Tag der nationalen Arbeit feierte“.

Was hat es mit dem Maibaum auf sich?

Traditionsgemäß stellen junge unverheiratete Männer in der Nacht zum 1. Mai ihrer Angebeteten einen Maibaum vor die Tür, um ihr ihre Zuneigung zu beweisen. Meist wird dafür eine Birke genommen, die dann mit buntem Kreppband und einem Herz mit dem Namen der Angebeteten verziert wird. Der Maibaum darf laut Tradition erst nach einem Monat entfernt werden. Denn sonst gilt das als Zurückweisung von Seiten der Dame. Gibt sich der Verehrer spätestens dann zu erkennen, dann winkt ihm ein Kasten Bier oder ein Essen. Heute stellen natürlich nicht nur heimliche Verehrer einen Maibaum auf. Oft tun es vergebene Männer, die ihrer Partnerin zwar schon sicher sind, ihr aber mit dem Maibaum eine Freude machen wollen. Die Maibirke ist der bevorzugte Maibaum. Das liegt daran, dass sie ein Symbol des Frühlings und der wiederkehrenden Natur ist.

Geschlechter-Tausch im Schaltjahr

Die Geschlechterrollen sind in einem Schaltjahr beim Mai-Brauch traditionell vertauscht. Während in „normalen“ Jahren die Männer den Frauen in der Nacht auf den 1. Mai einen Maibaum aufstellen, sind in Schaltjahren die Frauen an der Reihe.

Gabriele Dafft, Volkskundlerin am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, erklärt das so: „Durch das Schaltjahr wird die Ordnung im Jahr sozusagen in Unruhe gebracht. Das hat man dann auch auf den Brauch übertragen.“ Der Brauch, die Geschlechterrollen zu tauschen, habe sich allerdings erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt, sagt sie.

Was hat es mit dem Schandbaum auf sich?

Es gibt nicht nur Maibäume, die aus Liebe gestellt werden, sondern auch Schandbäume, die aus gegenteiliger Motivation gestellt wurden. Schandbäume hat man in Vergangenheit den Frauen vor die Tür gestellt, die man bloßstellen wollte. Dafür kam dann keine Birke zum Einsatz, sondern Tannen - sogar der vertrocknete, ausgediente Weihnachtsbaum. „Heute macht man das aber eher nicht mehr, da konzentriert man sich eher auf das Positive“, erklärt Sven Pachtel, Beisitzer im Vorstand des Junggesellenvereins (JGV) Gemütlichkeit Geislar.

Die Maibraut wird versteigert

Der Verkauf von Maibräuten hat rein symbolischen Charakter. Laut Sven Pachtel wird die Maibraut-Versteigerung praktiziert, um das neue Maikönigspaar festzulegen. Die Männerwelt bietet dabei auf die jeweilige Dame mit einem Geldbetrag. Die Frau, für die der höchste Betrag geboten wurde, wird Königin, der Mann, der die Frau „ersteigert“ hat, wird König. Pachtel erklärt: „Das geht aber nicht wie bei Ebay zu. Jeder Bieter wirft einen Geldbetrag in einen Topf, und derjenige, der als letzter seinen Betrag in den Topf wirft, gewinnt die Versteigerung der jeweiligen Frau. Der dabei zusammen gekommene Betrag für die Braut wird erst ganz zum Schluss ermittelt, sodass es spannend bleibt, wer Königspaar wird.“

Welche Rolle spielen das Maikönigspaar und der Maipolizist?

Die Maikönigin trägt Diadem, der König eine schwere Kette, an dem viele Orden hängen. Die Königin und der König repräsentieren ihren Verein, in dem sie gewählt wurden, auf den Festen anderer Vereine und natürlich auch auf dem Vereins-eigenen. Sie sind das Gesicht der Mai-Feierlichkeiten.