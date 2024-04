Von Maibaum bis Schandbaum Welche Maibräuche es in der Region gibt

Die Geschlechterrollen sind in einem Schaltjahr beim Mai-Brauch traditionell vertauscht. Während in „normalen“ Jahren die Männer den Frauen in der Nacht auf den 1. Mai einen Maibaum aufstellen, sind in Schaltjahren auch die Frauen an der Reihe. Gabriele Dafft, Volkskundlerin am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, erklärt das so: „Durch das Schaltjahr wird die Ordnung im Jahr sozusagen in Unruhe gebracht. Das hat man dann auch auf den Brauch übertragen.“ Diese Tradition ist allerdings eher neu. Im Projekt „Alltagskulturen“ des LVR heißt es: „Seit spä­tes­tens 2004 ist es zu­dem häu­fi­ger zu be­ob­ach­ten, dass min­des­tens in den Schalt­jah­ren Frau­en ih­rem oder ih­rer Ge­lieb­ten eben­falls ei­nen Mai­baum stel­len.“