Italien : Mailand: Acht Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle, nachdem ein Leichtflugzeug kurz nach dem Start abgestützt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht ist. Foto: Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa

Mailand Eine Maschine ist kurz nach dem Start in Mailand auf dem Weg nach Olbia auf Sardinien abgestürzt. Der Aufprall soll verheerend gewesen sein, berichtet ein Feuerwehrmann.

Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach ersten Angaben der Feuerwehr der Pilot, ein weiteres Crewmitglied und sechs Passagiere ums Leben.