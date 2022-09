Unglück auf Ferieninsel : 80-jähriger Deutscher auf Mallorca im Pool ertrunken

Palma Im Pool einer Ferienanlage auf Mallorca ist ein 80-jähriger Mann aus Deutschland ertrunken. Der Mann war bewusstlos im Wasser gefunden worden. Die Hintergründe sind unklar.

Ein 80 Jahre alter Deutscher ist auf Mallorca im Pool einer Ferienanlage ertrunken. Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag in Cala D'Or im Südosten der spanischen Urlaubsinsel, wie die „Mallorca Zeitung“ und das „Mallorca Magazin“ am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die mallorquinische Polizei bestätigte auf Anfrage diese Informationen.