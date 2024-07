Demos gegen Massentourismus So reagieren deutsche Urlauber auf die Proteste auf Mallorca

Es ist knüppelvoll an diesem Mittag am Strand in Can Picafort im Norden Mallorcas: Die Urlauber liegen dicht an dicht auf ihren Strandliegen, genießen die Sonne, das Meer und ihren langersehnten Urlaub. In den umliegenden Restaurants und Bars herrscht reges Treiben. Gut gelaunte Kellner huschen mit vollen Tabletts von einem Tisch zum nächsten, vor einer Eisdiele hat sich eine lange Schlange gebildet, die Eiskäuferin begrüßt ihre Kunden mit einem freundlichen „Hola! Wie geht’s?“ Von einer Anti-Touristen-Stimmung ist nichts zu spüren. Dabei waren vor einigen Tagen noch rund 50.000 Mallorquiner in Palma auf die Straße gegangen und hatten lautstark gegen die Folgen des Massentourismus demonstriert.