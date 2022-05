Mutmaßliche Täter in Haft : Deutsche Urlauber setzen Lokal auf Mallorca in Brand

Weit sichtbar war der Brand in Arenal, der auch viele Urlauber aufschreckte. Foto: Felix Stadtlander / mallorcaadventures.com

Palma de Mallorca Auf Mallorca müssen sich derzeit 13 deutsche Urlauber wegen des Verdachts der Brandstiftung verantworten. Sie sollen am Freitag bei einer Party auf ihrem Hotelbalkon Zigaretten auf das Dach einer benachbarten Lokalterrasse geworfen und so ein größeres Feuer ausgelöst haben.

13 deutsche Urlauber sind am Freitag von den spanischen Behörden auf Mallorca festgenommen worden. Der Vorwurf: Sie sollen bei einer Party auf ihrem Hotelbalkon in Arenal eine Terrasse eines Lokals in Brand gesetzt haben und so für einen nicht unerheblichen Sachschaden gesorgt haben. Zwei Personen wurden zudem leicht verletzt.

Zeugen hatten beobachtet, wie die Urlauber am Freitag von ihren Balkonen Alkohol und Zigaretten geworfen hatten. Dabei geriet das darunter liegende Schilfdach der Terrasse eines von Deutschen betriebenen Lokals in Brand. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein unter dem Lokal liegendes Bordell sowie das Hotelgebäude selbst. Allein bei dem Lokal soll sich der Schaden auf etwa rund 150.000 Euro, berichtete die „Mallorca Zeitung“.

Nach ihrer Tat sollen die deutschen Urlauber noch versucht haben, zu flüchten. Sie konnten nach Medienberichten jedoch von der Guardia Civil noch in der Hotellobby festgenommen werden.

Wegen des Vorwurfs der Brandstiftung wurden die Urlauber schließlich einem Richter vorgeführt, der die mutmaßlichen Täter schließlich in Untersuchungshaft schickte, wo sie auch vorerst bleiben müssen. Der Richter lehnte es demnach ab, die Beschuldigten gegen eine Kaution wieder auf freien Fuß zu setzen. Der Grund: Mit ihrem Verhalten hätten die 13 mutmaßlich nicht nur einen Sachschaden verursacht, sondern auch andere Personen in Gefahr gebracht. Ein Mann erlitt eine leichte Rauchvergiftung, ein Mädchen zog sich eine Schnittwunde am Fuß zu.