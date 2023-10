Sturz in Schlucht Deutscher Mallorca-Urlauber bei Wanderunfall schwer verletzt

Ein deutscher Mallorca-Urlauber hat sich bei einer Wanderung schwer verletzt und am Dienstag auf der Intensivstation eines Krankenhauses um sein Leben gekämpft. Wie der örtliche Rettungsdienst Samu 061 mitteilte, war der Wanderer am Montag bei einem Ausflug in die Schlucht Torrent de Pareis einen drei Meter tiefen Hang hinuntergestürzt und mit dem Kopf auf einen Felsen aufgeschlagen.