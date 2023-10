Nach Streit an der Playa Deutscher ersticht Landsmann auf Mallorca

Ein Deutscher hat auf Mallorca nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag am Ballermann einen Landsmann erstochen. Der Täter sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die beiden Deutschen seien in einem Lokal an der Playa de Palma in Streit geraten, teilte die Polizei weiter mit. Gegen 2.00 Uhr morgens seien sie auf die Straße gegangen, wo einer der Deutschen ein Messer gezückt und den 39-Jährigen niedergestochen habe. Täter und Opfer hätten dauerhaft auf der Insel gelebt und seien dort gemeldet gewesen.